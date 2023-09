Recap of the 50th Bill Glomski CxC Invitational

Lourdes’ Anna Peikert finished second in the girls’ race; Stewartville’s Josh Langseth took first in the boys’ race.

(ABC 6 News) — Highlights of the 50th Bill Glomski Cross Country Invitational at Stewartville on Thursday, August 31.

Girls 5K Results

Sonja Semling, Cotter (20:18.88) Anna Peikert, Lourdes (20:36.19) Kya McManus, Pacelli (21:01.44) Lexi Kivimagi, Chatfield (21:18.53) Norah Campbell, Stewartville (21:26.04) Olivia Timbers, Lourdes (21:40.68) Mari O’Connor, Goodhue (21:40.75) Callie Dufault, Waseca (21:40.78) Kirsten Koopal, Pacelli (21:49.06) Stella Omtvedt, Waseca (21:50.10)

Boys 5K Results

Josh Langseth, Stewartville (17:05.10) Erik Semling, Cotter (17:18.14) Noah Johnson, Lourdes (17:27.52) John Fritts, Cotter (17:33.44) Isaac Feldkamp, Waseca (17:39.46) Ryan Littlefield, Cotter (17:41.66) Charlie Deick, Lourdes (18:06.66) Ivan Daood, St. Charles (18:13.60) Sam Perry, RACE (18:43.37) Gavin Johnson, Cannon Falls (18:49.34)

Girls & Boys 3200m Results