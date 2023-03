Three Rivers All-Conference Team: Caledonia, La-Crescent Hokah lead with 4 representatives

(ABC 6 News) — The 2022-23 All-Conference boys basketball team for the Three Rivers Conference was released.

Caledonia and La Crescent-Hokah tied for the most selections with four. Chatfield, PEM, and Rushford-Peterson all had two.

Cotter, Fillmore Central, Lewiston-Altura, and Wabasha-Kellogg had just one:

Lewis Doyle – Caledonia

Mason King – Caledonia

Garrett Konz – Caledonia

Reid Klug – Caledonia

Carter Todd – La Crescent-Hokah

Owen Bentzen – La Crescent-Hokah

Mason Einerwold – La Crescent-Hokah

Noah Bjerke-Wieser – La Crescent-Hokah

Drew Schindler – Chatfield

Isaac Stevens – Chatfield

Aeron Stevens – PEM

Kaiden Peters – PEM

Grady Hengel – Rushford-Peterson

Dawson Bunke – Rushford-Peterson

Luke Gardner – Cotter

Jayce Kiehne – Fillmore Central

Cole Kreidermacher – Lewiston-Altura

Parker Springer – Wabasha-Kellogg