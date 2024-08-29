Severe Thunderstorm Watch
Areas Affected: Anoka, MN; Benton, MN; Blue Earth, MN; Brown, MN; Carver, MN; Chisago, MN; Dakota, MN; Faribault, MN; Freeborn, MN; Goodhue, MN; Hennepin, MN; Isanti, MN; Kanabec, MN; Kandiyohi, MN; Le Sueur, MN; McLeod, MN; Martin, MN; Meeker, MN; Mille Lacs, MN; Morrison, MN; Nicollet, MN; Ramsey, MN; Renville, MN; Rice, MN; Scott, MN; Sherburne, MN; Sibley, MN; Stearns, MN; Steele, MN; Todd, MN; Waseca, MN; Washington, MN; Watonwan, MN; Wright, MN; Barron, WI; Dunn, WI; Pierce, WI; Polk, WI; St. Croix, WI
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 662 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 34 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA BENTON KANDIYOHI MCLEOD MEEKER MORRISON RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS TODD WRIGHT IN EAST CENTRAL MINNESOTA ANOKA CARVER CHISAGO DAKOTA HENNEPIN ISANTI KANABEC MILLE LACS RAMSEY SCOTT WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA BLUE EARTH BROWN FARIBAULT FREEBORN LE SUEUR MARTIN NICOLLET RICE STEELE WASECA WATONWAN IN SOUTHEAST MINNESOTA GOODHUE IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST WISCONSIN BARRON POLK IN WEST CENTRAL WISCONSIN DUNN PIERCE ST. CROIX THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLAINE, BLUE EARTH, CAMBRIDGE, CENTER CITY, CHANHASSEN, CHASKA, ELK RIVER, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LE SUEUR, LITCHFIELD, LITTLE FALLS, LONG PRAIRIE, MANKATO, MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA, NEW ULM, OLIVIA, OSCEOLA, OWATONNA, PRINCETON, RED WING, RICE LAKE, RIVER FALLS, SAUK RAPIDS, SHAKOPEE, ST CLOUD, ST JAMES, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER, VICTORIA, WASECA, AND WILLMAR.